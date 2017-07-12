СКР возбудил уголовное дело по факту убийства москвича в Абхазии

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Уголовное дело возбуждено по факту убийства на территории Абхазии россиянина Андрея Кабанова. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

Руководитель Главного следственного управления СКР по городу Москве Александр Дрыманов поручил возбудить уголовное дело по факту убийства в Абхазии россиянина Андрея Кабанова. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, тело убитого жителя Москвы с признаками насильственной смерти было обнаружено 11 июля в устье реки, вблизи одного из сел на территории Абхазии. Он находился на отдыхе совместно со своей семьей, говорится на сайте ГСУ СКР по Москве.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также устанавливаются родственники потерпевшего, возможные очевидцы и лица, обладающие информацией об обстоятельствах совершенного преступления.

Преступление было совершено 11 июля в Гудаутском районе Абхазии. Четверо взрослых и четверо детей отдыхали на берегу моря. В этот момент к ним подошли двое неизвестных в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием. Одному туристу они нанесли несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Женщин и детей преступники похитили. Позже заложников освободили полицейские, однако нападавшим удалось скрыться.

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