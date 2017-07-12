Порошенко: украинский паспорт становится одним из самых почитаемых

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В Киеве в среду начинается двухдневный саммит Украина-ЕС. В ходе этой встречи президент страны Петр Порошенко попытается убедить гостей из Евросоюза в том, что Украина последовательно движется по пути реформ. Правда, по данным ряда СМИ, принятие текста совместного заявления по итогам саммита оказалось под угрозой. Киев настаивает на фиксации в документе положения о "европейских устремлениях Украины". Против такой формулировки выступают Нидерланды.

Накануне саммита Украина-ЕС в Киеве с 11 по 14 июля вроде бы как введены повышенные меры безопасности, особенно в правительственном квартале. Это теоретически. Практически даже приезд таких высоких гостей, как глава Европейского Совета Дональд Туск или председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не избавил украинскую столицу от ставших здесь уже будничными митингов. Чиновники от ЕС прибудут в Киев в среду вечером, передает "ТВ Центр".

Сам Петр Порошенко в ожидании позднего рабочего ужина с визитерами отправился с радостными вестями в Сумскую область - накануне Совет ЕС завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а в среду опубликовал это решение. Наглядное доказательство того, что Запад прямо горит желанием сотрудничать с Киевом - запуск в Сумах итальянского завода по производству упаковок для детского питания. Порошенко отметил - иностранный инвестор мог открыть предприятие в любом уголке земного шара, но выбрал самую прекрасную страну. Глава украинского государства был так доволен, что даже лично разрекламировал продукцию фирмы. Пустую обертку. Но с трепетом назвал ее чудом.

Заявления, равноценные фантику, которым президент потрясал в воздухе, Порошенко в среду делал, не скупясь. Видимо, в ведомой одному ему эйфории от предстоящего саммита. "Украинский паспорт сегодня становится одним из самых почитаемых и уважаемых", - сказал Порошенко.

А еще, по версии Порошенко, с 1 сентября начнется качественно новый этап украинского пути в Евросоюз. То есть, этап глубинных и всеобъемлющих реформ. И на этом пути в фантазиях украинского президента Киеву будет помогать и Европейский Союз, и весь цивилизованный мир. Ведь соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий Майдана, который Запад так горячо поддерживал. Не удержался в мечтах уже, видимо, президент государства-члена ЕС, Петр Алексеевич от очередного выпада в адрес Кремля.

"Я рад, что мы вместе, общими усилиями смогли его достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против Соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение", - сказал он.

Соглашение об ассоциации с ЕС, которым так гордится Порошенко, сродни безвизу, который он считает пока своим главным достижением. Правда, украинцы думали, что вот возьмут паспорта и уедут в Европу, а оказалось, что ненадолго и с тем же пакетом документов, что и для получения визы. То, что ассоциация это не членство в Евросоюзе, а кабальное соглашение с массой ограничительных квот для Украины широкой украинской аудитории, конечно же, не разъясняют. Так же, как и то, что реформы, которые Киев претворяет в жизнь по указке Запада в обмен на кредиты, на деле оборачиваются драконовским повышением цен и тарифов.

В четверг утром делегация ЕС прибудет в администрацию украинского президента. На 11:00 назначено пленарное заседание саммита. Обсудят дальнейшие реформы, ситуацию на неподконтрольных Киеву территориях Юго-Востока. Российский Крым тоже включен в повестку.

Высокие гости еще не успели собраться за круглым столом, но уже перессорились. И все из-за одной строчки в итоговом документе саммита. Киев настаивает на том, чтобы в текст итогового заявления был включен пункт о признании со стороны ЕС европейских устремлений Украины и одобрение этого. По данным издания DW, три страны с таким содержанием коммюнике не согласились - совершенно категорически Нидерланды. Их поддержали Германия и Франция. Об этом в интервью журналистам рассказал эстонский дипломат, работающий в Киеве.

Именно Нидерланды до последнего сопротивлялись ратификации соглашения об ассоциации, но все-таки подчинились воле евробюрократов. Но, кажется, недовольных желанием Украины во что бы то ни стало прорваться в ЕС все больше. Так, например, в парламенте Италии официально заявили, что Евросоюз недостаточно давит на Киев, чтобы тот не нарушал минские соглашения. Итальянские депутаты также сочли, что Запад проводит слишком агрессивную политику в отношении России, которая, в отличие от украинских властей, договоренности, достигнутые в белорусской столице, выполняет.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".