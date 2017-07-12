Лавров назвал дикостью обсуждение в СМИ ситуации с сыном Трампа

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В США раскручивается новый виток истерии по поводу так называемого "вмешательства" Москвы в президентскую кампанию в этой стране. В американских СМИ сейчас усиленно раздувают историю о встрече сына президента Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом летом прошлого года. Это теперь станет предметом расследования, которым займется специальный прокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер.

Информацию насчет встречи сына Трампа и российского адвоката, что утекла в New York Times, в Белом доме негласно уже сравнили с ураганом наивысшей категории опасности. Ведь большая часть из того, что опубликовала газета, оказалось правдой. Трамп-младший и Наталья Весельницкая действительно виделись в разгар предвыборной кампании в США. Встреча продлилась около 20 минут, что в интервью NBC подтвердила сама Весельницкая. При этом подчеркнув, что никакого компромата на Хиллари Клинтон у неё не было, передает "ТВ Центр".

"Вопрос, который был задан мне, звучал следующим образом: имеются ли у меня финансовые документы, которые могут доказать, что фонды, используемые для спонсирования Национального комитета Демократической партии, поступают из неподобающих источников. Таких документов у меня никогда не было. И я ответила, что никогда не имела намерения собирать финансовые документы с такой целью", - сказала адвокат.

Американская пресса называет Весельницкую правительственным адвокатом и посланником Кремля. Хотя сама она говорит, что представляет только себя и не связана с российскими властями. Встретиться с Трампом-младшим ей предложили в частном порядке. Посредником выступили российский бизнесмен и певец Эмин Агаларов, и журналист Роб Голдстоун, переписку с которым сын американского президента уже выложил в сеть. Из этих сообщений действительно следует, что Трампу-младшему на этой встрече обещали передать некую информацию по поводу финансирования Демократической партии США.

"Кто-то направил мне послание по электронной почте, с этим я ничего поделать не могу. Я прочел его и ответил соответствующим образом. В этом сообщении шла речь о конкретной информации, поэтому я захотел выслушать ее. Но на самом деле встреча ни к чему не привела. Было очевидно, что она была не о том", - заявил Дональд Трамп-младший.

Правда, для американской либеральной прессы эти слова уже не особенно важны. Важен сам факт встречи, на основе которого можно вновь ударить по президенту, обвинив в связях с Кремлем. Ведь информацию, что якобы должна была передать Весельницкая, та же NYT называет частью действий российского правительства для поддержки Трампа-старшего. Он по этому поводу уже высказался, заступившись за сына.

"Мой сын Дональд вчера поступил правильно. Он был открыт, прозрачен и невиновен. Это величайшая охота на ведьм в политической истории. Печально!" – сказал президент США.

К этой охоте, по данным CNN уже подключился и спецпрокурор Мюллер, который занимает расследованием якобы вмешательства в американские выборы Москвы. Там ситуацию тоже прокомментировали.

"Я узнал с изумлением о том, что российская адвокат, женщина, обвиняется… или сын Трампа обвиняется в том, что он с ней общался. Для меня это дикость по большому счету, потому что когда любой человек общается с адвокатом, ну какая здесь может быть проблема, какая угроза? Поразительно, как серьезные люди делают из мухи слона, а может быть, там и мухи никакой нет", - заявил Лавров.

"Все это очередной виток, который, объяснимо, сразу появился после проведения двусторонней встречи. В целом, конечно, напоминает такой затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в Соединенных Штатах Америки. Еще раз повторяю, не нужно каким-то образом притягивать нас к этому сериалу — мы в таких сериалах не участвуем и не играем", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Между тем сторонники Трампа в частных беседах признают, что эта история стала катастрофой для налаживания отношений с общественностью – как для Трампа, так и для Белого дома, где теперь ищут "крота", спровоцировавшего утечку.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".