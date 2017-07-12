Пожар на Кировском заводе тушили пять часов

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Крупный пожар на Кировском заводе в Санкт-Петербурге ликвидирован. На тушение ушло почти 5 часов. Пришлось даже задействовать вертолеты. По данным МЧС, огонь распространился на площади порядка тысячи квадратных метров. Предположительно, возгорание произошло в вентиляционной шахте, а затем пламя перекинулось на помещение одного из цехов. Причины ЧП пока только предстоит установить.

Огромные столбы чёрного дыма было видно далеко за пределами Кировского завода. Первыми о пожаре сообщили сами работники - многие видели, как и из-за чего все началось. Двое сварщиков что-то резали с помощью огневой горелки на крыше 225-го тракторного цеха, передает "ТВ Центр".

Люди, которые занимались огневыми работами, судя по всему, очень приблизительно себе представляли, чем именно они занимаются. С огневой горелкой лезть в вентиляционные шахты, где 5-10 сантиметров - слой гари и масла.

К счастью, обошлось без погибших, но в результате - возгорание почти на 1000 квадратных метров. Ситуацию усугубил сильный ветер в Петербурге. В тушении пожара было задействовано 22 единицы техники, 104 человека личного состава и два вертолета. Пожару был присвоен третий из пяти возможных уровней сложности тушения.

Почти 400 квадратных метров кровли цеха обрушились, засыпав обломками станки, на которых собирали детали для знаменитых сельскохозяйственных колесных тракторов "Кировец", завод выпускает их с 1962 года. В прошлом году даже стал лидером всего тракторного рынка в России. В администрации предприятия заверили: случившееся никак не повлияет на сроки сдачи заказов.

На ликвидацию пожара потребовалось почти 5 часов. Из-за сильного задымления на территории завода провели контрольные замеры воздуха. Концентрация опасных веществ не превышает нормы. Причины такого крупного пожара на одном из старейших предприятий страны - Кировскому заводу исполнилось 216 лет в этом году - предстоит выяснить следствию.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.