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​Кандидат президента США Дональда Трампа на пост директора ФБР Кристофер Рей готов изучить вероятное вмешательство Украины в президентскую кампанию в США. Об этом он заявил в ходе слушаний в разговоре с сенаторами.

Кристофер Рей, который является кандидатом президента США Дональда Трампа на пост главы ФБР, заявил, что готов изучить вероятное вмешательство Украины в президентскую кампанию в США.

Это произошло в ходе слушаний, когда сенатор Линдси Грэм привел выдержку из статьи в издании Politico, информирует РИА Новости. В ней утверждалось, что украинские чиновники вмешивались в американские выборы и пытались дискредитировать Трампа и его советников.

По ходу беседы Рей согласился с сенатором, что Украина не имела права вмешиваться в выборы.

Также Грэм задал Рею вопрос, готов ли он изучить обоснованность этих претензий к Украине. "Я буду рад это сделать", - ответил кандидат на пост главы ФБР.

Говоря о России, Рей заявил, что Москва в "некоторых ситуациях" является противником Вашингтона. Рей также отметил, что Россия могла "вмешиваться" в выборы США. ранее Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".