Украинцы не смогут выйти из гражданства страны без разрешения Рады

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Украинцы не смогут выйти из гражданства республики, пока соответствующее решение не примет парламент. Об этом напомнил пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько, комментируя принятые российской Госдумой поправки, которые упрощают процесс получения паспорта в нашей стране.

Жители Украины, имеющие украинские паспорта, не смогут выйти из гражданства республики, если соответствующее решение не примет парламент. Об этом сообщает "Громадьске".

По словам пресс-секретаря миграционной службы страны Сергея Гунько, процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе "О гражданстве Украины". Изменить эту процедуру, как сказал Гунько, может только Верховная Рада. Он добавил, что в независимости от решений "любых государств мира" процедура останется такой же, как и раньше: граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, остаются украинцами официально.

Ранее в Госдуме России поддержали поправки, согласно которым украинцы смогут получить российский паспорт, не имея подтверждения об отказе от украинского гражданства со стороны Киева.

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