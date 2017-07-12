В Ассоциации полярников рассказали об отколовшемся айсберге

Теги: В мире климат ученые

От Антарктического материка откололся самый крупный в истории наблюдений айсберг. Размеры льдины равны площади некоторых европейских государств. Таких, например, как Уэльс. За разрушением шельфового ледника учёные следят уже не первый год. Но мнения о причинах этого процесса расходятся.

За самым крупным ледником Антарктиды Ларсен С ученые наблюдают уже давно. Зимой с помощью спутников исследователи обнаружили в нем гигантскую трещину шириной в 100 метров, глубиной 500 и длинной в 112 километров. За последние полгода разлом увеличился почти вдвое. И часть западного ледника, наконец, оторвалась от основного. Айсберг стал одним из крупнейших за всю историю наблюдений, передает "ТВ Центр".

Вес льдины достигает почти триллиона тонн. Её видимая часть достигает почти двухсот метров в высоту. Еще столько же под водой. Общая площадь составляет 6 тысяч километров. Это как две с половиной Москвы, учитывая ее новые территории. Или четыре "больших Лондона".

Комментируя причины образования айсберга, исследователи разделились на два лагеря. Одни полагают, что всему виной потепление климата и предрекают апокалиптическое будущее. На Южном полюсе за последние 50 лет средняя температура стала выше на два с половиной градуса, и если так пойдет и дальше, уровень мирового океана поднимется на 10 сантиметров. Другие считают, что процессы разрушения ледников естественны и не зависят от деятельности человека. Но и те и другие сходятся во мнении: явление это незаурядное.

"Конечно, это явление интересное. Это не каждый день случается. За ним нужно обязательно смотреть, потому что он много даст информации и по дрейфу, и по ледовому слою. Такое явление вполне, так сказать, отвечает планетарным событиям. И тут не какие-то эпизодические факторы влияют, а это тенденция, общая тенденция", - рассказал вице-президент Ассоциации полярников, ледовый разведчик Константин Зайцев.

Ученые уже заявили, что намерены пристально следить за поведением отколовшейся льдины, и возможно, разместят на ней временную дрейфующую станцию. Пока же из-за гигантских размеров айсберг движется неспешно. Не исключено, что его может вынести в Атлантический океан, и тогда он может стать реальной проблемой для мореплавателей.

Александр Огородников, "ТВ Центр".