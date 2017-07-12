СМИ опубликовали законопроект о реинтеграции Донбасса

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Опубликован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса. Процесс предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Украины. Также указывается, что Киев будет официально считать неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей территориями, "временно оккупированными Российской Федерацией".

Украинские СМИ опубликовали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса. Верховная рада может рассмотреть его в осеннюю сессию, передает ТАСС.

Согласно документу, разработанному Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, реинтеграция Донбасса предполагает возможность введения в регионе военного положения по распоряжению президента Украины Петра Порошенко. В частности, глава государства также может принять решение об использовании Вооруженных сил Украины и иных, "предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях". В тексте утверждается, что "для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, возобновления территориальной целостности Украины".

Кроме того, в документе указывается, что Киев считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей территориями, "временно оккупированными Российской Федерацией". Также законопроект предусматривает передачу контроля над товарооборотом с неподконтрольными Киеву территориями Вооруженным силам Украины. Все местные органы самоуправления на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и их решения "признаются незаконными".

Кроме того, документ содержит положения о том, что "при осуществлении политико-дипломатических мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины обеспечивается приоритетность выполнения положений минского протокола от 5 сентября 2014 года, а также минского меморандума от 19 сентября того же года и комплекса мер от 12 февраля 2015 года с целью создания необходимых условий для политического урегулирования".

Ранее стало известно, что члены СНБО планируют рассмотреть проект закона о деоккупации неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР. После одобрения проекта он будет передан президенту страны Петру Порошенко для внесения в парламент.

Киев ранее неоднократно обвинял Россию в агрессии по отношению к Украине, а также в присутствии российских войск в Донбассе. Тем не менее, документальных подтверждений власти страны не предоставляют. В Москве все эти обвинения опровергают, напоминая, что Россия не является стороной конфликта в этом регионе.