Конгрессмены-демократы выдвинули на обсуждение вопрос импичмента Трампа

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Демократы в Палате представителей США Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули инициативу импичмента американского президента Дональда Трампа. Они выступили за такое решение из-за создания препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых главе Белого дома и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

Демократы Брэд Шерман и Эл Грин выдвинули в Палате представителей США инициативу импичмента президента страны Дональда Трампа. Как передает ТАСС, это связано с якобы созданием американским лидером препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией.

По данным РИА Новости, они вменяют Трампу в вину, что он нарушил клятву президента "в части защиты конституции", а именно в "использовании служебного положения в части давления на расследование российского вмешательства". В частности, они вспомнил о его советнике по нацбезопасности Майкле Флинне. Конгрессмены уверены, что именно это вмешательство и привело к увольнению экс-директора ФБР Джеймса Коми.

Ранее Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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