Спецназ США вошел в сирийскую Ракку

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Спецназ США начал оказывать поддержку "Сирийским демократическим силам" в боях в городе Ракка с членами ИГ. Как рассказал полковник Райан Диллон, американские военнослужащие "советуют, помогают и сопровождают" местные силы.

Помощь "Сирийским демократическим силам" в боях в городе Ракка с боевиками запрещенной в России группировки "Исламское государство" оказывают военнослужащие США. Об этом заявил американский полковник Райан Диллон, передает РИА Новости.

По словам представителя коалиции во главе с США по борьбе с ИГ, американские военнослужащие, среди которых много бойцов спецназа принимают участие в операции. Они "советуют, помогают и сопровождают" местные силы.

Боевики ИГ контролируют Ракку с 2013 года. Этот город считается неофициальной столицей террористов.