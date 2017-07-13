Захарова назвала историческим извращением ролик о "лесных братьях"

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Мария Захарова отреагировала на опубликованный НАТО фильм о "лесных братьях" в Прибалтике, назвав это "отвратительной акцией". По словам официального представителя МИД России, это "историческое извращение" сознательно распространяется Альянсом с целью подрыва итогов Нюрнберга.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ролик о "лесных братьях", появившийся накануне в официальном аккаунте НАТО. Она назвала этот материал попыткой извратить историю, передает "ТВ Центр".

В короткометражке "братья", вопреки фактам, представлены, как борцы с "советскими оккупантами". Хотя документы подтверждают, что эта организация, действовавшая на территории Прибалтики, создавалась из местных жителей, выступавших на стороне фашистов. "Лесные братья" совершили более трех тысяч диверсий, жертвами которых стали сотни мирных граждан. Уже доказано, что вплоть до середины 50-х годов за ними стояли западные спецслужбы, пишет в своем Facebook Мария Захарова. Об этом собраны тома документов, в том числе рассекреченные, хотя и подредактированные, материалы ЦРУ. И НАТО об этом известно лучше, чем кому бы то ни было.

"Это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера - герой, а "Лесные братья" - партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?!" - возмутилась Захарова.