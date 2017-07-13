В горной Латакии восстановили почти 400 разрушенных домов‍

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Перемирие на юго-востоке Сирии, договоренность о котором была достигнута в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, соблюдается. В четверг российские, американские и израильские эксперты в Вене обсудят создание еще одной зоны деэскалации на юго-западе республики. Тем временем, ООН впервые за три года доставила продовольствие в населенные пункты к северу от города Ракка. К мирной жизни возвращаются деревни провинции Латакия.