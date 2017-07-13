В Москве скончалась легенда советской эстрады Тамара Миансарова

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Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве. Ей было 86 лет. На прошлой неделе она попала в больницу с воспалением легких.

Минувшей ночью в Москве не стало звезды советской эстрады, народной артистки Тамары Миансаровой, сообщает "ТВ Центр". Ей было 86 лет.

Вся страна знала хиты "Пусть всегда будет солнце", "Топ - топ", исполненные звенящим голосом Тамары Миансаровой. Свою карьеру певица начала в 57-ом году, окончив Московскую консерваторию, где потом сама преподавала вокал. Миансарова лауреат и победитель множества конкурсов и фестивалей, в том числе международных. В репертуаре легендарной певицы более четырехсот песен, но особую любовь поклонников она заслужила, исполнив знаменитый шлягер "Черный кот".

Место и время прощания с Тамарой Миансаровой станет известно позже.