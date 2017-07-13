Мощи Николая Чудотворца отправили в Санкт-Петербург

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Самолет с мощами Николая Чудотворца утром в четверг вылетел в Санкт-Петербург. В Москве за полтора месяца им поклонились почти два миллиона человек.

Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в четверг отправляется из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Утром столичном Храме Христа Спасителя прошел торжественный молебен, а потом в сопровождение духовенства под песнопения и звон колоколов мощи поместили в специальную машину, которая доставила их в аэропорт "Внуково".

Николаю Чудотворцу в Москве поклонились почти два миллиона человек. Уже в четверг ковчег будет доступен для поклонения в Александро-Невской лавре Петербурга. 28 июля мощи святителя Николая Чудотворца отправятся в итальянский город Бари, где они находятся постоянно.