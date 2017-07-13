Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 года тюрьмы за коррупцию

Теги: В мире коррупция бразилия

Один из самых популярных политиков Бразилии, экс-президент страны Лула да Силва приговорен к 9,5 года тюрьмы за коррупцию. Сторонники политика уже пригрозили выйти на улицы бразильских городов.

Суд Бразилии приговорил бывшего президента страны Лулу да Силву к девяти с половиной годам тюрьмы. Его признали виновным в коррупции и отмывании денег, в том числе по делу, связанному с государственной нефтяной компанией Petrobras. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Да Силва также уличён в получении взяток на миллион долларов. Теперь ему запрещено занимать госдолжности в течение 19 лет. Адвокаты экс-президента намерены обжаловать приговор. Пока будет рассматриваться апелляция, да Силва останется на свободе. Бывший глава государства вину не признаёт и называет происходящее политическим преследованием, цель которого - не допустить его участие в выборах 2018 года.

После оглашения вердикта суда на улицы Сан-Паулу вышли сотни сторонников да Силвы. В ближайшие дни они планируют провести ряд манифестаций по всей стране. По опросам, за экс-президента готовы отдать голоса до 30% избирателей. Это больше, чем за любого другого бразильского политика.