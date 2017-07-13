В США представили новую версию закона о санкциях против России

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Члены демократической партии США внесли в Палату представителей Конгресса новый законопроект о санкциях против России и Ирана. Документ совпадает c тем проектом, который прошел голосование в Сенате 15 июня. Тогда он не был поставлен на голосование в Палате представителей из-за процедурных вопросов.

Демократы Конгресса США внесли на рассмотрение Палаты представителей новую версию законопроекта, предусматривающего ужесточение санкционного режима в отношении России.

Перспективы дальнейшего прохождения законопроекта через Конгресс пока туманны, пишет ТАСС. Вокруг документа идут ожесточенные споры как процедурного характера, так и по существу вопроса.

В июне Сенат одобрил предыдущую версию законопроекта. Документ не был представлен на голосование в нижнюю палату из-за процедурных норм. Проект также раскритиковали за пункт, согласно которому президент Дональд Трамп не сможет ослабить или отменить антироссийские санкции без согласия Конгресса.

Под новые ограничения могут попасть российские госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Кроме того, санкции могут коснуться нефтегазовой отрасли.

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