СМИ узнали о поставке новых газовых турбин в Крым

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В Крыму обнаружены две новые газовые турбины, похожие на те, которые производит немецкая фирма Siemens. Введенные в отношении полуострова санкции запрещают поставку подобных зарубежных установок.

Обновление: Siemens не подтвердил нахождение еще двух газовых турбин в Крыму

В Крым доставили еще две новые газовые турбины, похожие на те, которые производит немецкая компания Siemens, об этом сообщает агентство Reuters.

Источник утверждает, что видел в порту Феодосии турбины, похожие на продукт, который выпускает Siemens. Однако точным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в Крым в обход санкций якобы были доставлены газовые турбины Siemens. 11 июля компания Siemens подала иск против "Технопромэкспорта". Представитель концерна заявил, что у компании нет доказательств, что в Крыму находятся именно ее турбины, однако есть основания так полагать. Речь идет о моделях SGT5-2000E, которые установят на электростанции в Севастополе.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, на полуострове устанавливаются турбины российского производства.