Трамп: я был очень жестким в общении с Путиным

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Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге вел себя очень жестко. Об этом он сам рассказал в интервью. Президент США также признался, что хотел бы поинтересоваться у российского лидера, поддерживал ли тот его во время предвыборной кампании.

Продолжение: в Кремле не считают жестким поведение Трампа в ходе его первой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге вел себя очень жестко.

"Я был очень жестким в общении с Путиным", - признался американский лидер в интервью Reuters. Он добавил, что у него с Путиным "очень важные" отношения, которые могут спасти многие жизни, как, например, в Сирии после вступления в силу перемирия.

Трамп пожалел, что не спросил, действительно ли Путин поддерживал его во время президентской гонки в США в 2016 году, напомнив, что в последнее время он принял несколько решений, которые могут не понравиться России. Он привел в пример налаживание поставок сжиженного природного газа в Польшу и увеличение бюджета на закупку военного оборудования. "Путин этого не хочет - так с чего бы ему поддерживать меня?" - сказал Трамп.

Переговоры лидеров двух стран прошли на саммите G20 7 июля. Они продлились 2 часа 15 минут.

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