Экс-премьер Украины Азаров предрек скорый крах режима Порошенко

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Власть на Украине в скором времени поменяется, а у опальных украинских политиков появится шанс вернуться на родину. В стране все больше политиков и простых людей выражают недовольство режиму президента Петра Порошенко. Об этом рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров полагает, что режим президента Петра Порошенко в скором времени потерпит фиаско и в стране сменится власть, об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

"Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены", - сказал Азаров.

По словам экс-премьера, большинство опальных политиков сможет вернуться на Украину, но в нынешних условиях это сделать пока невозможно. Однако число украинцев, недовольных режимом Порошенко, растет. Депутаты требуют от президента Украины не оказывать сопротивления при принятии закона об импичменте.

В январе 2014 года Николай Азаров был отправлен в отставку, после чего он покинул страну. В марте экс-премьер попал в санкционный список ЕС, в начале 2015 года его объявили в международный розыск.

Азаров и экс-президент Украины Виктор Янукович разными путями пытаются доказать, что в феврале 2014 года произошел госпереворот. В конце 2016 года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск Комитета спасения Украины, признав события на Майдане госпереворотом. Теперь Янукович и Азаров планируют доказать факт путча на мировом уровне.