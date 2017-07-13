В Московском регионе ожидается дождливая, но теплая погода

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Дождливая, но теплая погода ожидается в четверг в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете. Температура воздуха в Москве составит 22-24, по области - 20-25 градусов.

В Московском регионе ожидается дождливая, ветреная, но при этом теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Ожидается облачность, будет идти дождь, местами прогремит гроза. Температура воздуха в Москве составит 22-24, по области - 20-25 градусов", - уточнил в разговоре с ТАСС представитель метеослужбы.

За день может выпасть до 15% месячной нормы осадков. Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями, не исключен небольшой дождь. Днем в пятницу будет облачно, вновь пойдет дождь, местами прогремит гроза.

Ранее в МЧС предупредили водителей о том, что до 11:00 в Московской области ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Это может привести к затруднению движения транспорта и росту числа ДТП.

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