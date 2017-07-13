Караганов: к нападкам на Трампа нужно относиться с брезгливостью

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Двое американских конгрессменов выступили с инициативой объявить импичмент Дональду Трампу за создание препятствий правосудию в расследовании связей его команды с Россией. Призыв совпал по времени со скандалом из-за встречи сына Трампа с российским адвокатом в прошлом году.

О новом витке нападок на Дональда Трампа в эфире программы "События. 25-й час" рассуждает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

— Заявлений о том, что что-то там нашли, мы слышали раз 10 за последние несколько месяцев. Надо к этому относиться с брезгливостью, или просто с насмешкой. Довольно некрасивая внутриполитическая борьба.

Сын Трампа, понимая, что у него на шее сидят все возможные обвинители, мог сам вбросить эту информацию, мол, ну да, встречались. Тем более, что на Трампа-старшего выкинули раз в 10 больше негативной информации. Сейчас идет агония старой американской политической элиты, которая понимает, что она проиграла. Эта агония может нам всем дорого стоить, и самим американцам тоже.

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