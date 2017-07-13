МЧС предупредило о сильном тумане в Московской области

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МЧС предупредило водителей о том, что до 11:00 в Московской области ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 200-500 метров. Это может привести к затруднению движения транспорта и росту числа дорожно-транспортных происшествий.

В Москве в ближайший час и до 11:00 ожидается ухудшение видимости до 200-500 метров в связи с туманом. Предупреждение опубликовано на сайте МЧС.

Водителям сообщили, что это может привести к затруднению движения транспорта и росту числа ДТП.

Ранее в Росгидромете сообщили, что в Московском регионе ожидается дождливая, ветреная, но теплая погода.

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