Мощи Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург

Теги: Общество санкт-петербург религия

Мощи святителя Николая Чудотворца прибыли в Санкт-Петербург. Начиная с утра пятницы им сможет поклониться любой желающий в Александро-Невской Лавре.

В четверг утром ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца прибыл в Санкт-Петербург из Москвы. Торжественная встреча пройдет в Александро-Невской Лавры, передает "ТВ Центр".

А рано утром в столичном Храме Христа Спасителя прошел торжественный молебен. Потом в сопровождение духовенства под песнопения и звон колоколов мощи поместили в специальную машину, которая доставила их в аэропорт "Внуково".

28 июля мощи святителя Николая Чудотворца отправятся в итальянский город Бари, где они находятся постоянно.