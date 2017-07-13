Задержанный в Испании российский программист попросил Путина о помощи

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Российский программист Станислав Лисов, который был задержан в Испании по запросу США по обвинению в кибермошенничестве, написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить его экстрадицию в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы.

Российский программист Станислав Лисов, ожидающий в Испании экстрадицию в США по обвинению в киберпреступлениях, написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под свой контроль, передает ТАСС.

В своем письме Лисов подчеркивает, что не виновен. Он уточнил, что его арестовали, не имея на то какой-либо юридической силы.

"У меня есть подозрения, что, если попаду на территорию Соединённых Штатов, обвинения могут измениться или будет применено давление", - написал программист.

32-летний Лисов был задержан 13 января в аэропорту Барселоны. Он разыскивался в США по подозрению в причастности к сети, занимавшейся "компьютерным взломом и мошенничеством с использованием электронных средств". Если испанский суд удовлетворит запрос об экстрадиции, россиянину придется отстаивать свои интересы в американском суде. Там ему грозит до 35 лет лишения свободы.

По данным испанской полиции, Лисов разработал и использовал "банковский троян" NeverQuest для получения доступа к компьютерам с целью кражи банковских данных, информации о кредитных картах и персональных данных. Ущерб от его действий оценили в пять миллионов долларов. Кроме этого, считается, что Лисов - один из самых важных российских кибепреступников, которые разыскиваются в США.