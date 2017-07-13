Жертвами пожара в Ленинградской области стали семь человек

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При разборе конструкций сгоревшего ангара в Колпино Ленинградской области, где производилась тротуарная плитка, нашли тела семи погибших. Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются.

Семь человек погибли в результате пожара в Колпино Ленинградской области, передает РИА Новости. Их тела нашли при разборе конструкций сгоревшего ангара, где производилась тротуарная плитка.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. По предварительным данным, все погибшие были гражданами одной из среднеазиатских стран. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются.

Пожар в ангаре в промзоне под Петербургом вспыхнул 6 июля. Клубы дыма в момент максимального горения были заметны даже с другого берега Невы и из городской черты Санкт-Петербурга.

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