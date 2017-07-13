В следующем году тарифы на воду снизятся на 5%

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ФАС планирует лишить государственные и муниципальные водоканалы возможности закладывать предпринимательскую прибыль в тарифы на воду. В связи с этим в 2018 году цена на водоснабжение снизится на 5%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила приказ о снижении тарифов на водоснабжение за счет их новой системы формирования, об этом сообщает газета "Известия".

Согласно документу, государственные и муниципальные водоканалы лишатся возможности закладывать предпринимательскую прибыль в тарифы. В связи с этим цены на подачу воды может понизиться на 5% в следующем году.

По данным экспертов, такой шаг ФАС свидетельствует о том, что ведомство хочет максимально перевести МУПы и ГУПы в формат концессий, то есть в форму государственно-частного партнерства, подразумевающую участие частного сектора в управлении госсобственностью или предоставлении госуслуг.

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