Красную площадь перекроют 15 июля из-за выпускного

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Проход по Красной площади будет ограничен в субботу. Об этом сообщили в ФСО. Причиной введения ограничений на главной площади страны станет выпускной слушателей университета МВД.

В субботу на Красной площади в Москве нельзя будет попасть в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, передает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу охраны.

Ограничения, пояснили в ведомстве, связаны с проведением выпускного Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Проход посетителей по площади на время проведения мероприятия также будет ограничен, предупредили в ФСО.

Университет МВД в Москве - государственное образовательное учреждение, созданное в 2002 году. В вузе на 34 кафедрах изучают более 500 учебных дисциплин.

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