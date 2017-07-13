Проекты благоустройства набережных Москвы-реки представили на выставке

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Выставка "Экскурсия по Москве-реке", в рамках которой продемонстрируют проекты благоустройства столичных набережных, открывается в "Доме на Брестской".

В "Доме на Брестской" пройдет выставка "Экскурсия по Москве-реке". На мероприятии покажут концепции развития в городе целостной системы территорий, прилегающих к Москве–реке, а также проекты эффективного использования градостроительного потенциала набережных.

Участники продемонстрируют результаты архитектурных, дизайнерских, ландшафтных разработок с учетом экологических факторов и представят новые идеи и технологии в проектировании и строительстве современных городских пространств в Москве, прилегающих к реке.

"Стройкомплекс Москвы реализует масштабный проект, аналогов которого не существует - ведется активная реконструкция и благоустройство территорий, прилегающих к Москве-реке. Всего планируется благоустроить порядка 73 километра набережных, которые скоро предстанут перед москвичами в виде обновленных и удобных городских пространств для активного отдыха или неспешных прогулок", - рассказал директор ГБУ "Мосстройинформ" Фарит Фазылзянов.

Задача при реализации этого проекта - сформировать систему взаимоувязанных территорий, прилегающих к Москве-реке, которая превратит главную водную артерию столицы в связующее ленту городской структуры.

Посетители выставки смогут познакомиться с разработками международных архитектурных компаний, увидят проекты, которые утверждены к реализации и смогут сравнить их с мировыми практиками.

Экспозиция выставки "Экскурсия по Москве-реке" будет представлена по нескольким направлениям: реорганизация промзон; освоение свободных территорий; благоустройство пляжей и рекреационных зон; создание и благоустройство парков; строительство новых набережных; благоустройство существующих набережных; экологические проекты.