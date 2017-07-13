У безработной москвички украли спорткар за 12 млн рублей
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Двое неизвестных украли у неработающей москвички автомобиль Mercedes-Benz SLS AMG стоимостью около 12 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.
Автомобиль Mercedes AMG SLS стоимостью около 12 миллионов рублей, принадлежащий неработающей женщине, похитили налетчики с оружием в Москве, сообщили РИА Новостям в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Инцидент произошел в автосервисе на улице Волочаевской 27 июня, однако известно о нем стало только в четверг. В полицию с заявлением о разбое обратилась безработная женщина 1984 года рождения. Она сообщила, что двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, мужчине, осуществлявшему продажу ее автомобиля, похитили у него документы и ключи от указанной машины и на ней скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Ведется розыск преступников.
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