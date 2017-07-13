ЦБ: российская экономика находится в начале нового цикла роста

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Российская экономика вступила в фазу роста, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее подсчетам, ожидается рост на 1,3-1,8%. Выступая на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, она также представила свое видение основных трендов в мировой экономике на ближайшие годы.

Медленное восстановление и ужесточение политики центральных банков – основной тренд мировой экономики на ближайшие годы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении финансовых рынков такая динамика ведет к двум противоречивым тенденциям, сказала она. С одной стороны - экономический рост положительно влияет на финансовые рынки и аппетит к рискам. С другой стороны, полагает Набиуллина, рост процентных ставок охлаждает рынки. Несмотря на общую стабилизацию ситуации, высока вероятность волатильности на финансовых рынках, подчеркнула глава ЦБ.

По ее словам, российская экономика находится в начале нового цикла роста. "Сейчас наша экономика находится в начале нового цикла. Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким. В этом году мы ожидаем рост на 1,3-1,8%", - сказала она.

Она также отметила, что российские банки в первом полугодии 2017 года получили прибыль в размере 770 миллиардов рублей по сравнению с 360 за аналогичный период прошлого года.

Накануне Набиуллина предложила не выпускать за границу руководителей банков, которые имеют признаки вывода активов за рубеж. По ее словам, это могут быть временные ограничения - на срок, пока идет сбор необходимых доказательств. Она также отметила, что ЦБ часто сталкивается с тем, что собственники и менеджеры банков, из которых выведены средства, бегут к своим активам и затем их сложно экстрадировать.

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