Siemens не подтвердил нахождение еще двух газовых турбин в Крыму

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Немецкий концерн Siemens не подтвердил информацию о том, что в Крым были доставлены еще две газовые турбины. Ранее об обнаружении новых установок писало агентство Reuters.

Представитель компании Siemens Вольфрам Трост опроверг сообщения ряда СМИ о том, что в Крым поставили две новых газотурбинных установки, передает ТАСС.

"Актуальным остается наш предыдущий пресс-релиз - мы полагаем, что на полуострове находятся две наших турбины. Спекуляции еще о двух турбинах мы не комментируем", - сообщил он.

13 июля агентство Reuters сообщило, что в Крым доставили еще две новые газовые турбины, предположительно, компании Siemens. До этого инцидента было известно, что в Крыму уже находятся несколько газовых турбин немецкой компании. В связи с чем 11 июля компания Siemens подала иск против "Технопромэкспорта", поскольку введенные в отношении Крыма санкции запрещают поставку подобных зарубежных установок.

В концерне заявили, что у компании Siemens нет доказательств, что в Крыму находятся именно ее турбины, однако есть основания так полагать. Речь идет о моделях SGT5-2000E, которые установят на электростанции в Севастополе.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. По его словам, на полуострове устанавливаются турбины российского производства.