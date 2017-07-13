Улюкаев ознакомился с материалами дела и попросил о 3-часовых прогулках

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Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев и его защита завершили ознакомление с уголовным делом о получении взятки. Они заявили три ходатайства, которые тормозят сроки передачи дела в суд. На заседании в Басманном суде Улюкаев также попросил увеличить продолжительность прогулки до трех часов.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев и его защита завершили ознакомление с 30-ю томами уголовного дела о получении взятки в размере двух миллионов долларов, передает ТАСС.

"По итогам ознакомления ими заявлено три объемных ходатайства, на разрешение которых нужно дополнительное время", - заявил представитель Следственного комитета в Басманном суде Москвы в обоснование своей просьбы о продлении Улюкаеву домашнего ареста до 15 августа.

После этого Улюкаев попросил заменить ему меру пресечения на подписку о невыезде и разрешить гулять три часа вместо двух для встреч с детьми, однако СК выступил против.

Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" 15 ноября 2016 года. По версии следствия, в компанию он приехал за взяткой, которую требовал за подготовку документов по продаже "Роснефти" компании "Башнефть".

В настоящее время экс-министр отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи.

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