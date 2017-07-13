Убийца Бориса Немцова получил 20 лет колонии строгого режима

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Убийца политика Бориса Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Такой приговор в четверг огласил судья Московского окружного военного суда. Остальных фигурантов дела суд приговорил к срокам от 11 до 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Московский окружной военный суд огласил приговор фигурантам дела об убийстве Бориса Немцова. Решением суда исполнитель убийства Заур Дадаев приговорен к 20 годам лишения свободы, также он лишен воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии строгого режима соответственно. Темирлан Эскерханов приговорен к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также он лишен звания прапорщика полиции. Хамзат Бахаев получил 11 лет колонии.

Все фигуранты дела должны заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Накануне гособвинение просило приговорить Заура Дадаева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Хамзат Бахаев, по версии следствия, он информировал сообщников и должен был укрыть их после преступления. Темирлану Эскерханову вменялось отслеживание маршрутов Немцова. Роль братьев Анзора и Шадида Губашевых следствие не раскрывало.

Ранее они выступили в суде с последним словом. Все пятеро обвиняемых по делу об убийстве политика Бориса Немцова заявили о своей невиновности и попросили их оправдать. Заур Дадаев утверждал, что как чеченец по происхождению, он не стал бы стрелять в спину.

Предполагаемый организатор убийства - бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов с ноября 2015 года находится в международном розыске. Также продолжается расследование отдельного уголовного дела в отношении неустановленных лиц.

Уже заявлено, что адвокаты обвиняемых намерены обжаловать приговор, который вынес суд.