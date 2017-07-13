Трамп назвал себя самым успешным президентом в истории США

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Первый законопроект об импичменте президента Трампа внесён на рассмотрение Конгресса США. Авторы-демократы обвиняют главу государства в создании помех для правосудия. Речь идёт о расследовании возможного вмешательства России в американские выборы. В Белом доме инициативу назвали "смехотворной политической игрой". А сам Дональд Трамп заявил: во время встречи с Владимиром Путиным оказалось, что с Россией можно договориться и сотрудничать. Себя же он назвал самым успешным президентом в истории США.

Итоги встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20 Дональд Трамп назвал положительными. В интервью телеканалу CBN президент США отметил, что оба лидера отстаивали национальные интересы, но при этом сумели найти общий язык. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Я считаю, что у нас была восхитительная встреча. Главное, что мы сделали - договорились о перемирии в Сирии, где был ужасный бедлам и страшные убийства. Перемирие держится на протяжении четырех дней. А предыдущие не соблюдались вовсе. Все потому что президент Путин и президент Трамп достигли соглашения", - заявил он.

Президенты также обсуждали американские выборы, на это они потратили больше 20 минут. Трамп несколько раз напрямую спросил Путина о влиянии России на избирательный процесс и получил отрицательный ответ. Президент США вообще считает, что Путину выгоднее было бы поддержать Хилари Клинтон.

"Мы самая мощная страна в мире, и мы становимся все мощнее и мощнее, поскольку я человек, для которого много значат военные. Если бы Хилари победила, наши военные силы были бы уничтожены, наша энергетика стоила бы нам гораздо дороже. Это именно то, чем я не нравлюсь Путину. Мы собираемся экспортировать энергию. Он этого не хочет. Путин предпочел бы Хиллари, которая хотела строить ветряные мельницы", - полагает американский президент.

В Конгрессе такие аргументы президента уже давно не воспринимают. Демократы инициировали процесс импичмента, за то, что Трамп якобы препятствует расследованию связей его команды с Россией.

В Белом Доме назвали происходящее политической игрой и выдвинули ответные обвинения против демократов. Их подозревают в сговоре с властями Украины. Представители посольства в Вашингтоне якобы помогали однопартийцам Хиллари Клинтон в сборе информации о политических оппонентах. ФБР уже заинтересовалась этим делом.

Никита Васильев, "ТВ Центр".