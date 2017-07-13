Число постояльцев московских гостиниц за 6 лет увеличилось на 25%

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Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг побывал в отеле Hilton на северо-западе столицы. Он открылся в марте этого года.

Сергей Собянин осмотрел отель одной из крупнейших международных гостиничных компаний Hilton. Он расположен на северо-востоке столицы, передает "ТВ Центр".

Строительство объекта завершилось полгода назад, а уже в марте там приняли первых постояльцев. Общая площадь комплекса составляет более 17 с половиной тысяч квадратных метров. Это около 300 номеров разной ценовой категории. Часть из них адаптирована для проживания людей с ограниченными возможностями.

Также для клиентов предусмотрены подземный паркинг, ресторан, конференц-залы и фитнес-центр. По словам Сергея Собянина, гостиничная индустрия столицы активно развивается.

"В этом году мы сдадим 11 гостиниц. Турбизнес является все более и более весомой частью московской экономики. В этом году мы уже ожидаем цифра туристов приблизится к 18 миллионам человек. Я надеюсь, что чемпионат мира будет еще таким драйвером туристической отрасли. Одним из примеров качественных вложений в эту отрасль является проект Hilton", - сказал Собянин.