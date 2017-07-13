Дни Москвы проходят в Бурятии

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В Улан-Удэ начались Дни Москвы. Одна из главных тем — развитие внутреннего туризма и укрепление экономических связей.

В столице Бурятии стартовали Дни Москвы. В программе запланированы выставки, концерты, а также бизнес-встречи и круглые столы по разным темам. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Во время церемонии открытия на главной площади Улан-Удэ выступил музыкальный коллектив "Хор Турецкого". Этот визит московской делегации стал ответным - в прошлом году Дни Улан-Удэ вызвали огромный интерес у москвичей.

Подобный культурный обмен имеет огромное значение для развития внутреннего туризма и укрепления экономических связей между городами. Так, например, правительство Москвы в рамках этого проекта передаст в дар бурятской Национальной библиотеке около 300 книг.