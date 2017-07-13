Политик Владимир Лукин отмечает 80-летие

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80 лет исполняется известному российскому политику Владимиру Лукину. В разные годы он занимал ключевые должности во власти и всегда отстаивал интересы России.

Юбилей отмечает известный российский политик Владимир Лукин. Ему исполняется 80 лет.

Как сообщает "ТВ Центр", он занимал ключевые должности в самое сложное для страны время и всегда отстаивал интересы России. В 91-м входил в состав Верховного Совета РСФСР и голосовал за ратификацию беловежского соглашения, а в 92-м был назначен послом в США. Затем трижды избирался депутатом Государственной думы, а в 2004 занял пост Уполномоченного по правам человека.

Кроме того Владимир Лукин всегда успевал заниматься наукой. Он известен как крупный ученый в области международных отношений.