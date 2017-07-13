Собянин призвал Госдуму поддержать налоговые льготы для участников реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Государственную думу поддержать законопроект о налоговых льготах для граждан по программе реновации. Документ уже одобрили в правительстве России.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Госдумы принять закон о налоговых льготах гражданам, которые получат жилье по программе реновации жилищного фонда столицы.

"Этот закон очень важен для горожан. Я очень прошу депутатов ГД поддержать его. На мой взгляд, мы должны четко и последовательно, в соответствии с поручением Президента, выполнять обещания", - написал мэр в социальной сети "ВКонтакте"

Законопроект уже одобрило правительство России, в ближайшее время его рассмотрит нижняя палата парламента.

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