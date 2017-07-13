Набиуллина: банковская система рискует превратиться в один большой ломбард

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Приверженность российских финансовых организаций залоговому кредитованию может превратить банковскую систему "в один большой ломбард". Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она также пообещала полностью зачистить банковский сектор России.

Банк России будет добиваться права ограничивать не только банковские операции в рамках мер надзорного воздействия, но и операции с залогами, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Многие банки, по ее словам, выдавая кредит, сразу рассчитывают на реализацию залога как на источник погашения кредита, иногда даже выдавая кредиты предбанкротным предприятиям, рассматривая их залог. "Это в корне, на наш взгляд, неправильно, потому что источником погашения кредита должен быть не залог, а операционная прибыль заемщика. В противном случае банковская система может превратиться в один большой ломбард", - цитирует "Интерфакс" главу Банка России.

Именно поэтому Центральный банк будет добиваться права ограничивать не только банковские операции в рамках мер надзорного воздействия, но и операции с залогами, заявила Набиуллина.

ЦБ также будет добиваться полного вывода недобросовестных игроков с банковского рынка. Обеспечить здоровую конкуренцию на рынке регулятор планирует, завершив очистку банковского сектора. "Это означает полный вывод с рынка недобросовестных игроков", - пояснила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ констатировала, что российская экономика вступила в фазу роста. По ее подсчетам, в 2017 году ожидается рост на 1,3-1,8%. Она также отметила, что российские банки в первом полугодии 2017 года получили прибыль в размере 770 миллиардов рублей по сравнению с 360 за аналогичный период прошлого года. А накануне Набиуллина предложила не выпускать за границу руководителей банков, которые имеют признаки вывода активов за рубеж.

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