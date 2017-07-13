"Ашан" откроет флагманский магазин недалеко от Кремля

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Французский ритейлер "Ашан" откроет флагманский магазин в центре Москвы на Тверской улице. Супермаркет недалеко от Кремля будет "магазином-витриной", где будет представлено "все лучшее, что есть у сети", а также расширенный ассортимент кулинарии.

Компания "Ашан" откроет свой магазин на Тверской улице в центре Москвы в конце лета – начале осени. Об этом сообщается на сайте агентства недвижимости Malina Property.

"Консультанты Malina Property закрыли одну из крупнейших сделок формата Street Retail. Компания "Ашан" в ближайшее время откроет флагманский магазин в центре Москвы, на Тверской, дом 4", - говорится в сообщении. Магазин займет три этажа общей площадью 764 квадратных метра.

Магазин рассчитан на посетителей центра города - прежде всего на туристов и работающих здесь офисных сотрудников, пишет газета "Ведомости". Представитель "Ашан Россия" Мария Курносова отметила, что супермаркет недалеко от Кремля будет "магазином-витриной", где будет представлено "все лучшее, что есть у сети", а также расширенный ассортимент кулинарии.

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