11:11, 13 июля 2017

На Карибах самолет насмерть "сдул" туристку на пляже

Теги:  В мире  пенсионеры  самолет  смерть

На острове Синт-Мартен, который находится в Карибском бассейне, взлетающий лайнер сдул отдыхающую туристку на пляже. Потоком воздуха из турбины самолета женщину отнесло прямо на бетонную плиту. Она скончалась от удара головой.

На острове Синт-Мартен на Карибах воздух из турбины самолета насмерть "сдул" туристку из Новой Зеландии, сообщает канал BNO News.

Инцидент произошел накануне вечером. Самолет авиакомпании Caribbean Airlines пошел на взлет и воздух из турбины лайнера сдул 57-летнюю туристку, отдыхающую на пляже. Женщина упала на бетонную плиту и ударилась головой. Ее доставили в местную больницу, однако, от полученных травм женщина скончалась.

На острове Синт-Мартен взлетно-посадочная полоса располагается близко к пляжу. Для большинства отдыхающих пролетающие на высоте около 30 метров самолеты -  крайне привлекательное зрелище.  

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