На Карибах самолет насмерть "сдул" туристку на пляже

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На острове Синт-Мартен, который находится в Карибском бассейне, взлетающий лайнер сдул отдыхающую туристку на пляже. Потоком воздуха из турбины самолета женщину отнесло прямо на бетонную плиту. Она скончалась от удара головой.

На острове Синт-Мартен на Карибах воздух из турбины самолета насмерть "сдул" туристку из Новой Зеландии, сообщает канал BNO News.

Tourist dies after being blown away by jet blast in Sint Maarten https://t.co/tYpUsWWLOT pic.twitter.com/mW8pPSN2WW — BNO News (@BNONews) 13 июля 2017 г.

Инцидент произошел накануне вечером. Самолет авиакомпании Caribbean Airlines пошел на взлет и воздух из турбины лайнера сдул 57-летнюю туристку, отдыхающую на пляже. Женщина упала на бетонную плиту и ударилась головой. Ее доставили в местную больницу, однако, от полученных травм женщина скончалась.

На острове Синт-Мартен взлетно-посадочная полоса располагается близко к пляжу. Для большинства отдыхающих пролетающие на высоте около 30 метров самолеты - крайне привлекательное зрелище.

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