Домашний арест Улюкаева продлен до 15 августа
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Суд продлил домашний арест бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву до 15 августа. Защита возражала против продления ареста и просила отпустить экс-главу МЭР под подписку о невыезде.
Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву до 15 августа 2017 года, передает агентство "Москва".
Ранее защита выступила против продления домашнего ареста и просила отпустить Улюкаева под подписку о невыезде. Экс-глава МЭР также просил увеличить ему продолжительность разрешенной прогулки до трех часов, чтобы удобно было общаться с детьми.
Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" 15 ноября 2016 года. По версии следствия, в компанию он приехал за взяткой, которую требовал за подготовку документов по продаже "Роснефти" компании "Башнефть".
В настоящее время экс-министр отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи.
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