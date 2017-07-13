Около тысячи человек вышли на акции протеста к стенам Верховной Рады

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Киевляне протестуют против пенсионной и медицинской реформ, а также выступают за лишение депутатов неприкосновенности. У стен Верховной рады - около тысячи человек, большая часть из них от Конфедерации свободных профсоюзов, присутствуют также и националисты.

У стен Верховной рады начались сразу две акции протеста. Одна - против пенсионной и медицинской реформ, другая - за лишение депутатов неприкосновенности. В правительственном квартале Киева усилена охрана. Рада оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии по всему периметру.

По данным организаторов - Конфедерации свободных профсоюзов - в акции участвуют представители профсоюзов, медики и общественные активисты из всех регионов Украины. Как сообщает ТАСС, к зданию парламента пришло около тысячи человек, в том числе националисты.

Участники акции стоят тремя группами по политической принадлежности и держат флаги с символикой "Движения новых сил" Михаила Саакашвили, Всеукраинского объединения "Свобода" и "Правого сектора" (организация запрещена в России).

Рада в четверг планирует рассмотреть предложенные правительством законопроекты о медицинской и пенсионной реформах. Изменения в медицинском секторе, как настаивают митингующие, сделают качественное лечение еще более недоступным.

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