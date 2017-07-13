Рогозин назвал представителей НАТО "наследниками гитлеровских недобитков"

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин резко отреагировал на появление короткометражки НАТО о так называемых "лесных братьях". Политик назвал представителей НАТО "наследниками гитлеровских недобитков". В странах Североатлантического альянса окончательно обнаглели, заключил он.

В странах Североатлантического альянса окончательно обнаглели, выпустив ролик про "лесных братьев", написал вице-премьер Дмитрий Рогозин в Twitter.

"Ролик НАТО про "лесных братьев", убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков", - не сдержал эмоций российский политик.

В ответном твите Рогозину депутат Европарламента от республики Артис Пабрикс написал: "Ты забавный. Тогда что делали ваши солдаты в моей стране после 1945? Забыли дорогу домой или ходили по грибы?"

You are Funny:), what did your soldiers were doing in my country after 1945? Forgot their way home or mashrooming? — Artis Pabriks (@Pabriks) July 13, 2017

Видео о "лесных братьях" появился в аккаунте НАТО в Twitter накануне. В нем они называются борцами с "советскими оккупантами".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее также возмутилась видеороликом и призвала пресечь попытки НАТО извратить историю.

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