Приусадебный парк XIX века восстановят на севере Москвы

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В Москве восстановят старинный парк Грачевка в Ховрине. Работы по благоустройству уже стартовали. Территорию парка XVIII-XIX веков планируют разделить на две части: зону активного отдыха и зону тихого отдыха.

Классический усадебный парк XVIII-XIX веков воссоздадут в Ховрине к сентябрю 2017 года. Благоустройство усадьбы Грачевка уже началось, передает "МИР24".

На участке площадью 10,5 гектара появятся деревянные беседки, восстановленные по историческим фото, и другие элементы в классическом стиле - лавочки, фонари, ротонды.

Парк разделят на две части. Со стороны Клинской улицы расположится зона активного отдыха с детской и спортивной площадками и велодорожками, а со стороны пруда – место для тихого отдыха с прогулочными дорожками.

Усадебный дом и парк объединят в архитектурный комплекс. От балюстрады к дубовой аллее проложат дорожку, в конце которой будет смотровая площадка.

Кроме того, будет реконструирована территория около мемориала в честь советских воинов - защитников Москвы.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы до конца этого года благоустроят столетний Чапаевский парк.

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