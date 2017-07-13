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Похороны народной артистки России Тамары Миансаровой состоятся в понедельник 17 июля на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет в морге Первой градской больницы в Москве. Об этом сообщил ее муж, скрипач Марк Фельдман.

Народную артистку России, певицу Тамару Миансарову похоронят 17 июля на Троекуровском кладбище, передает ТАСС слова ее супруга, скрипача Марка Фельдмана.

"Пока планируем похороны на понедельник, Троекуровское кладбище, эта информация точная на 99 процентов. Прощание пройдет в морге Первой градской больницы", - сказал он.

Легенда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась 12 июля в Москве. Ей было 86 лет. Она исполнила такие знаменитые песни как "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ", "Золотой ключик", "Глаза на песке" и другие.