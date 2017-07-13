Тело погибшего в Сирии Афанасова доставили в Оренбург

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Тело погибшего в Сирии российского военного советника Николая Афанасова доставили в Оренбургскую область. Спецборт встретили почетный караул, правительство региона и сослуживцы капитана.

На военном аэродроме в Оренбургской области приземлился самолет с телом погибшего в Сирии военного советника Николая Афанасова. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Борт встретил почетный караул. Отдать дань уважения капитану прибыли представители правительства региона, областного военкомата и военнослужащие, в том числе сослуживцы погибшего. Афанасова доставят в Соль-Илецк, на его малую родину. Прощание с ним состоится в пятницу.

Накануне в Минобороны сообщили о гибели в Сирии капитана Николая Афанасова. Он был военным советником, погиб в ходе минометного обстрела со стороны боевиков в провинции Хама. Афанасова посмертно представили к государственной награде.