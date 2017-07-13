Forbes назвал самых богатых чиновниц России

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг из десяти женщин-чиновниц России, которые задекларировали самые высокие доходы по итогам 2016 года. Больше всего в рейтинге депутатов Госдумы, а их общий доход составил 220 миллионов рублей.

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских женщин во власти. При составлении списка учитывались декларации депутатов, сенаторов, сотрудников кабинета министров, а также чиновников из администрации президента.

Первую строчку заняла депутат от "Единой России" Татьяна Соломатина. Парламентарий заработала более 56 миллионов рублей. На второй строчке расположилась вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, представляющая Туву в Совфеде (28,7). Зампред Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") занимает третью позицию (24,5).

Еще один депутат-единоросс Елена Панина - на пятом месте (16,5). За ней следует коллега по фракции Наталья Назарова (15,7). На последних трех строчках также депутаты: Светлана Савицкая (15,4), Валентина Терешкова (12,3) и Валентина Рудченко (10,5).

В топ вошла и председатель Совфеда Валентина Матвиенко (22,9). Из состава кабмина в список самых богатых чиновниц вошла только зампред правительства Ольга Голодец (седьмое место, 15,6).

В сумме доход чиновниц составил 220 миллионов рублей. Для сравнения: глава ГК "Ростех" Сергей Чемезов, включенный ранее в рейтинг госслужащих с наибольшими доходами, заработал 212 миллионов рублей.

В марте рейтинг самых популярных женщин во власти представила система "СКАН-Интерфакс". Первой признали Марию Захарову. Официальный представитель МИД России в прошлом году упоминалась в российских изданиях 113 тысяч раз. Второе место в рейтинге "Женщины во власти" досталось Эльвире Набиуллиной.

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