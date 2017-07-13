Саратовец пытался доплыть до Крыма на плоту из бутылок. Его поймала ФСБ

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В Керченском проливе пограничники задержали путешественника, который направлялся в Крым на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок. Мужчина рассказал, что в 2012 году решил стать "свободным путешественником" и проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в Керченском проливе нарушителя погранрежима, передвигавшегося по воде на самодельном плоту, передает РИА Новости.

В 2012 году 53-летний уроженец Ташкента, а ныне гражданин России, решил попробовать себя в роли свободного путешественника по стране. "Уйдя с головой в туризм", он проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. Чтобы переплыть Керченский пролив мужчина соорудил себе плот из досок и пластиковых бутылок.

Мужчину заметили при патрулировании акватории Керченского пролива на удалении одной мили от береговой линии. Ему вынесли предупреждение.

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