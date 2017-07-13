Москвичей предупредили о надвигающейся грозе и сильном ветре
Метеорологи предупредили о грозе и порывистом ветре в Москве в ближайшие часы. В столичном метеобюро сообщили, что к вечеру в регионе может выпасть до 7 миллиметров осадков.
В столичном метеобюро предупредили москвичей о надвигающейся грозе и порывистом ветре до 15 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 11:00 до 15:00, передает "Интерфакс".
К вечеру в регионе может выпасть до семи миллиметров осадков. Несмотря на это, сохранится теплая погода: температура воздуха в столице днем составит 22-24 градуса.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" отменила 14 рейсов из-за непогоды в Москве. Несколько рейсов перенесли на пятницу.
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